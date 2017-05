Jazmín pone en su sitio a Korina con este mensaje

Jazmín Pinedo, cansada de las quejas de Mario Hart y Korina Rivadeneira, no tuvo más alternativa que poner en su sitio a la veneca con un fuerte mensaje.

La “chinita” acotó que si todos los días están hablando en el programa “Espectáculos”, sobre Mario y Korina, es porque es el “tema del día” y no a título personal.

Pero todo no quedó ahí, Jazmín indicó que por medio de sus fans, se enteró que Korina le estaba dando “likes” a algunos comentarios ofensivos hacia ella y su menor hija.

“Yo también podría pensar que Korina Rivadeneira me odia porque el día de ayer me pasaron un montón de pantallazos donde en sus favoritos y Me Gusta de sus redes sociales no solo le daba a insultos contra mí sino que hablaban incluso del futuro de mi hija por mi comportamiento. ¿Qué tengo que pensar? ¿Que Korina Rivadeneira también me odia? No flaca. Me importan dos pepinos lo que tú pienses de mí. Yo estoy cumpliendo con mi trabajo así como tú cumples con el tuyo”, finalizó.