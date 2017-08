Jean Paul defiende a Romina

Jean Paul Santa María dijo estar tranquilo de que algún video íntimo junto a su esposa Romina Gachoy se haya filtrado en las redes, a raíz de los últimos rumores que la sindicaban como la protagonista de dicho material. “Yo he visto el video y no es ella, pero sí hubo el temor por­que como pareja no cuidamos, ya no nos grabamos”, expresó el can­tante que tras este susto ha preferido borrar cualquier grabación para así evitar futuros problemas. “No existen, ya los eliminé de todas las bibliotecas”, agregó que estaría evaluando la posibilidad de deman­dar a la página que señala que dicho video pornográfico pertenece a Romina. Por otro lado, Santa María fue presentada en el nuevo reality de baile de ‘Cuéntamelo todo’ y tendrá como pareja a Lizeth Bendeci­da, la colombiana de Christian Domínguez.