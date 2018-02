Jean Paul Strauss habla fuerte y claro sobre Janet Barboza

A sus 43 años de edad, Jean Paul Strauss dice estar cansado de los dardos que le lanza Janet Barboza, con quien mantuvo un romance hace cuatro años atrás. Según el cantante, la popular ‘rulitos’ lo ha demandado por difamación y él asegura que no se quedará con los brazos cruzados y se defenderá con pruebas en mano.

“Me enterado que la señora me ha hecho una demanda por difamación. Yo ya le eché tierra hace tiempo a esa relación, es la única relación en mi vida de la cual me arrepiento, porque he tenido otras relaciones y soy muy amigo de mis exparejas, porque somos maduras y decentes. Es una persona que quiero muy lejos de mi vida, solo trae tristezas y cosas malas para mi familia. Yo ya me callé cuatro años y ahora me toca defenderme”, mencionó el músico.

Strauss, aseguró que estos líos con la empresaria lo único que ha generado es que le cancelen varios show. “En una relación cuando tienes confianza pides a tu pareja dinero prestado. Ella mostró unos voucher de un dinero que me depositó, pero realmente eran los pagos que ella me hacía por el dinero que le presté. Y no le hubiera pedido que me lo devuelva si es que no me hubieran cancelado 24 conciertos, gracias a sus declaraciones”, añadió el artista.(V.Rondón)