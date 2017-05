Jeannine Gonzales: “Christian es un maricón”

En entrevista para diario Karibeña, la animadora y modelo boliviana Jeannine Gonzales criticó el escándalo que envuelve a Christian Domínguez con su expareja Karla Tarazona. Recordó que ella también fue víctima de las mentiras del cumbiambero, pues cuando estuvo de gira en el país del altiplano –junto a Hermanos Yaipén- le dijo que estaba soltero y que había sido víctima de infidelidad; cuando en Perú tenía una relación con Vania Bludau.

-¿Qué opinas ahora que Christian ataca a Karla y hasta le hace recordar que la ayudó con sus hijos?

-Es un mariconazo. Lo dije siempre, pero no me creyeron, él fue cobarde conmigo y con todas las que pasaron por su vida. No tiene códigos. Le encanta que hablen de él, le encanta el show.

-¿Te fue infiel a ti también?

No, porque en Bolivia estuvo solo conmigo. El engaño fue para la que estaba con él en Perú, porque acá, según él, era soltero.

-¿No sospechabas que tenía pareja en Perú?

Me dijo que terminaron porque ella le fue infiel, porque ella se portó mal.

-En un momento dijo que te colgabas de su fama pero tú conduces un programa en tu país

Es un mariconazo.

-¿Qué le dirías a su nueva pareja, Isabel Acevedo?

Le diría que se cuide, hay muchos métodos anticonceptivos. Porque así no tendrá que soportar al mariconazo para toda su vida. Es obvio que vendrá una próxima y ella será la ex… tarde o temprano.

-¿Se podría decir que se pinta como el ‘buenito’ para enamorar?

Es que es conquistador, hecho el galán… Pero ya con todo lo que ha pasado no sé si la gente le cree aún. Debe creer que la vida es una telenovela o es show, alucina, lo que le hace falta es que alguien le diga las cosas en su cara pelada.

(K. Cabrera)

Dato

La conductora boliviana en 2014 reveló en ‘El valor de la verdad’ que tuvo una relación con Domínguez, mientras él decía estar enamorado de Vania, y se llevó 10 mil soles.