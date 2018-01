¿Jefferson Farfán demandará o no a Melissa Klug? Esto dijo El Zorro Zupe

Al parecer el futbolista Jefferson Farfán desistió de iniciar un proceso legal contra la madre de sus hijos, Melissa Klug, luego de romper el acuerdo que tenían, al hablar de él y su ‘ahijada’ Valeria Roggero. Según comentó el popular Ricardo ‘El Zorro’ Zupe, las aguas se estarían “calmando”.

“Hablé con Melissa, pero no hablamos de la demanda, me contó un poco de algo de lo que había comentado. Hablé con Jefferson y tiene otra postura. ¿Qué postura? Bueno, también hablé con Jefferson, hay un tema familiar, se ha tocado a alguien de la familia, están sensibles, pero más allá de eso, creo que las cosas como es la madre de sus hijos se están…calmando. Ojalá se calmen por ese lado”, sostuvo el amigo de Tilsa Lozano.

-¿Estás seguro que no hay nada entre Jefferson y Valeria?

Si él tuviera algo con ella no la llevaría al aeropuerto y se irían juntos.

-¿Él está soltero?

Sí, no sé si tranquilo, pero sí soltero.

-Ahora dicen que la ‘ahijada’ estaría saliendo con un futbolista…

No sé, no la conozco. Lo que sí sé es que ellos dos no están saliendo.

-Tú que conoces a Jefferson, ¿es cierto que tuvo su remember con Yahaira?

No sé, ni la invoques, no llames al diablo porque se te puede aparecer jajaja.

-Yahaira dice que ya olvidó por completo a Jefferson…

Me imagino, por eso está trabajando.

-¿La contratarías para tu cumpleaños que celebrarás este viernes?

No, después no llega y se queda con mi plata jajaja. (D. Bautista)