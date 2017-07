Jefferson Farfán le pone el ‘parche’ a su tío Cuto por hablar de Yahaira

¡La que se armó!. Jeffersón Farfán no soportó más y publicó un mensaje en su página oficial de Facebook en donde ‘cuadra’ a su tío, el futbolista ‘Cuto’ Guadalupe, por haber hablado sobre Yahaira Plasencia, quien fue la pareja de la ‘foquita’.

A través de una publicación en su Facebook, Jeffersón le pidió a todos sus familiares, haciendo hincapié en su tío, que se dediquen a hablar de sus propias vidas sin referirse a él.

“No soy de estar saliendo a hablar de mi ex pareja y por lo mismo no estoy de acuerdo cuando familiares míos (tíos/familiares con quienes no tengo comunicación de tiempo) lo hacen”, posteó el ex de Yahaira.

Además se refirió a la familia de la salsera, “Tomo la oportunidad para pedir las disculpas del caso a la familia de mi ex por este tipo de declaraciones que escapan de mis manos. Que lamentable y bajo que tengan que referirse a temas incluso materiales, los cuales fueron adquiridos en sociedad”, aclaró.