Jefferson Farfán: “Nos estamos conociendo”

Luego de disfrutar y pasearse de lo lindo en Trujillo con la bella modelo Ivana Yturbe, el futbolista Jefferson Farfán aclaró la serie de rumores que aseguraban un romance con la integrante del fenecido reality Combate. Fue el conductor de ‘Válgame Dios’, Rodrigo González, quien contó que tuvo una conversación con el jugador de la Selección Nacional vía Instagram y este descartó algo formal con la ex candidata al Miss Perú. “Antes de Año Nuevo conversé con Jefferson Farfán y le dije ‘qué buenas vacaciones’, todo así patero y me dice ‘hola Rodrigo’… Entonces le digo, ‘oye Jefferson tengo que regresar con una bombita, suéltate algo, puedes confiar en mí le digo y me responde: ‘no hay primicia, nos estamos conociendo’”, contó el popular ‘Peluchín’. Luego de ello el programa de Latina difundió un video que confirma que Ivana y ‘Foquita’ sí estuvieron en la ciudad de la Eterna Primavera. En la imagen se aprecia al futbolista paseando con un amigo, Brunella Horna y al lado de ella una joven con el cabello amarrado con las mismas características de la Yturbe confirmando así que ambos la pasaron en el norte.

AÑO NUEVO SEPARADOS

Sin embargo, la salida de Farfán y la modelo parece que solo fue flor de unos días pues Rodrigo y Gigi confirmaron que ambos no estuvieron juntos en Año Nuevo pues –según dijeron- ella nunca se apareció en el aeropuerto para ir a Piura. Mientras el jugador del club Lokomotiv de Rusia se lució en su Instagram oficial de lo más relajado y divirtiéndose en una fiesta en el balneario de Máncora; Ivana se quedó en Lima pero no sola pues viajó al sur chico para encontrarse con su ex Mario Irivarren, con quien habría recibido el 2019. La producción de ‘Válgame Dios’ señaló que existen fotos de ambos en un conocido restaurante de Punta Hermosa.

LOOK CARÍSIMO

Pero Farfán sigue disfrutando sus vacaciones en el Perú y en su Instagram publicó una foto con el mensaje: “2019 serás mío. #El10delacallepronto”, que ya cuenta con más de 15 mil likes. Sin embargo, lo que llamó la atención fueron las prendas que luce valorizadas y que en conjunto valdría aproximadamente 2 mil 645 dólares. Solo su camiseta OFF-WHITE Mona Lisa arrows Virgil Abloh, está valorizada en 400 dólares, su pantalón jean ajustado de AMIRI art patch está alrededor de 1350 dólares y, por último, las zapatillas de marca Balenciaga modelo Triple S Sneakers tienen un precio de 895 dólares. (K.C)