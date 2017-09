“Jefferson floreó a yahaira”

Yahaira Plasencia sorprendió a todos al revelar que le habría gustado casarse con Jefferson Farfán en unas recientes declaraciones que dio en el backstage de ‘Esto es Guerra’. De inmediato preguntamos a la expareja del futbolista y madre de sus dos hijos varones, Melissa Klug, quien ayer estuvo participando de los últimos ensayos de la gala de esta noche en ‘El Gran Show’ y no dudó en soltar varias carcajadas tras el comentario de la salsera.

–Melissa, Yahaira dijo que le hubiera gustado casarse con Jefferson. ¿Qué piensas?

(risas) Bueno todas quieren casarse con Jefferson, ese es el sueño de muchas mujeres, ¿no? Ay Dios mÍo. Pudo ser el sueño de ella (Yahaira), su deseo, pero vamos a ver si él habría pensado en casarse.

-¿Te hubieras imaginado a ella vestida de blanco con él?

(risas) No, no hay forma porque yo conozco muy bien al papá de mis hijos y eso no va.

-¿No hay forma que se hubiera casado con ella?

De repente le habrá podido florear, pero no creo que haya sido en serio (risas).

“MI RELACIÓN CON MELISSA VA EN SERIO”

Tiene 23 años pero es más maduro de lo que su edad aparenta. Tal vez por eso Ítalo Valcárcel, el exfutbolista del Puebla Fútbol Club de México y bailarín conquistó tras bambalinas el corazón de la polémica expareja y madre de los dos hijos varones de Jefferson Farfán, Melissa Klug (33). Este joven moqueguano habla por primera vez en diario Karibeña, dice que tiene mucho más por ofrecer en el arte, y lo que más le molesta es que le digan “el bailarín de Melissa”.

-¿Antes de bailarín fuiste futbolista?

Me inicié en el fútbol a los 13 años, a los 19 viajo a México a jugar a contratado por el Puebla Futbol Club de la ciudad de Puebla y me quedé ahí unos años. Hace dos años regresé al Perú a jugar a un club, pero hubo un problema con mi carta pase.

-¿Y cómo entras al baile y dejas el fútbol?

Ahí es cuando Arturo Chumbe me jala a ‘EGS’. Nos conocíamos de hace tiempo y siempre bailé por hobby pero no a un nivel profesional, he tomado clases de baile porque quise perfeccionarme. El baile se fue dando solo y ahora cumplí mi sueño de ser profesional.

-Muchos dicen que el baile no es de machos. ¿Qué piensas tú?

Si pues acá tienen esa idea retrasada, pero en Estados Unidos o Europa los jóvenes aprovechan sus vacaciones en cursos de baile. Yo estoy seguro de lo que soy.

-¿Qué se viene después del baile?

Me gustaría estudiar actuación, he tomado talleres y espero tener la oportunidad de debutar en ese rubro.

-Se te nota tímido con la prensa…

No es que tenga timidez, no me gusta ser parte del show, no me gusta hablar de mi vida privada. Si me llaman para hablar de futbol o baile normal, pero si es para mi vida privada prefiero no tocarlo.

-Pero al ser pareja de Melissa Klug es imposible que las cámaras no estén al acecho…

Eso es cierto, Melissa es una persona que su vida ha sido bastante pública, pero conmigo es diferente. Estamos tratando de llevar las cosas de lo más tranquilos. Yo no me siento una persona de la farándula.

-¿Qué ha sido lo más difícil de esta relación?

Lo más difícil ha sido no ventilar nuestra vida privada, nosotros no nos hemos ocultado, pero no queremos hablar más allá. También me molesta que me digan el bailarín de Melissa Klug; yo soy Ítalo Valcárcel.

-¿Qué significa Melissa en tu vida?

Melissa fue una amiga mía, pero ahora es una persona importante en mi vida, fue un soporte increíble para mí cuando yo pasé la perdida de mi madre. La adoro, la quiero muchísimo. Estoy feliz con ella.

-¿La relación más importante?

Sí de hecho sí, es la relación más importante que he tenido en mi vida.

-Son diez años de diferencia. ¿No es problema?

No para nada, soy una persona madura y eso ha aportado mucho.

-¿Eres celoso? ¿Te molestó que Diego Chávarri, ex de Melissa, vaya a su casa por la noche?

Soy un poco celoso, lo normal (risas). No me molestó lo de Chávarri porque yo estaba en la casa, estaba con ella ensayando. No es que yo estaba en otro lado, estábamos ahí y luego todo ese malentendido que siempre hay. Se puede especular pero tengo las cosas claras y eso es lo que importa.

-¿Qué te gusta de Melissa?

Su forma de ser, tiene un carácter fuerte, además es guapísima. Me gusta su sonrisa y sus ojos… ¿Qué le gusta a ella de mí? Le gusta de mí todo (risas)…