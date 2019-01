Jefferson le responde a su ex Melissa Klug luego de rajes a Ivana Yturbe

Luego que Melissa Klug dejara mal parada a Ivana Yturbe en el programa de Magaly Medina, donde contó que la modelito tuvo un romance con José Zevallos, conocido como ‘El chino Take’ (amigo íntimo de Paolo Guerrero y la ‘Foquita), y dijera que no le gustaba que tenga una amistad con su hija Samahara debido a la diferencia de edades y porque la “conoce muy bien”, Jefferson Farfán salió al frente y a través de su cuenta de Instagram envió un mensaje para todos los opinólogos de su nueva relación.

“Vivan su vida, sean felices y dejen ser feliz al resto”, se lee en el post que publicó el pelotero, quien se encuentra en Qatar en la pretemporada del su equipo el Lokomotiv de Rusia.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la serie de hashtags que acompañaron este texto. “¿Por qué tanta maldad? ¡Vivan su vida! Luchen por sus sueños y preocúpense de su vida. Superen al resto. Sean felices. No deseen el mal. Dejen el blablabla. Sin JF no tienen vida”, escribió Jefferson.

Al parecer, al seleccionado peruano no le ha gustado que la madre de sus dos hijos se sentara en el programa de la ‘Urraca’ a contar que el deportista no pasó tiempo con los pequeños pese a que estuvo poco más de 15 días en Perú. “Él no tiene impedimento de nada, ni de salidas. Puede viajar con sus hijos cuando quiera, pero creo que todas las personas tienen diferentes prioridades”, indicó Klug.