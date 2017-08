“Jefferson me apoya”

Mediante comunicado de prensa Melissa Klug señaló que no quiere que la vinculen a la si­tuación legal de su amiga Evelyn Vela y no teme a ninguna inves­tigación hacia su persona. Reveló que, en este duro momento, ha tenido la oportunidad de conversar con su expareja y el padre de sus dos hijos varones, Jefferson Farfán, quien le ha mostrado todo su apoyo.

“No quiero meter al papá de mis hijos en este tema pero lo único que me dijo: “(te he dado) una buena vida, siempre te la di, nunca te ha faltado nada a ti, ni a mis hijos, yo te he deja­do en una buena posición económica, has podido tener tus propios ingresos, has seguido trabajando a pesar de…”, relató. Melissa dijo que conversó con Farfán pues ambos velan por el bienes­tar de sus dos menores hijos.