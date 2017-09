Jenny Kume : “La gran orquesta de tramposos”

Los escándalos de infidelidad por parte de los integrantes de ‘La Gran Orquesta Internacional’, agrupación liderada por Christian Domínguez, han causado indignación en las mujeres como la Yenny Kume y la colombiana Lizeth Bendecida, esta última fue una ‘amiguita cariñosa’ del popular ‘Wachimán’.

“Lo que pasa es que cuando andan con la miel algo se le pega, y todos sabemos cómo es Christian Domínguez, los de su grupo deben de ser igual que él y por algo se tapan entre ellos, yo nunca los conocí ni me interesa conocerlos”, comentó la colocha.

Asimismo, Bendecida señaló que Angelo Fukuy y Pedro Loli se aprovechan de su popularidad para tirar maicito la jovencitas. “La infidelidad de estos chicos (Ángelo y Pedro) está mal porque las mujeres no somos objeto de nadie y creen que por ellos tienen fama ellos la utilizan para conseguir lo que quieren. Lo bueno es que siempre salen las chicas a contar su verdad para que las parejas vean con qué tipo de personas están… Me da pena por las parejas que estos chicos tienen, pero eso les sirve para que se den cuenta que estos chicos son moviditos”, agregó Lizeth.

“ABRAN LOS OJOS”

Para ‘la castigadora’, Jenny Kume, los coqueteos entre Pedro Loli y la bailarina, Diana Montalvo, no es nada nuevo, pues hace unos años atrás el cantante habría hecho lo mismo con una de sus castigadoras mientras él mantenía un romance con la productora Fiorella Méndez.

“La gente no me creyó cuando una de mis castigadoras demostró que Pedro Loli era un infiel, pero gallina que come huevo aunque le quemen el pico, la final se llega a saber, ahora el público sabrá quien dijo la verdad”, refirió la modelo.

Según Yenny, sus seguidoras de redes sociales le han contado que los integrantes de Gran Orquesta haces sus reuniones en privado con jovencitas. “Hay varias chicas que me han escrito a mi Facebook diciéndome que ellos (Miembros de Gran Orquesta internacional) se dan sus perdidas en provincias, y que ellos coquetean con chicas”, acotó.

Finalmente, envió un consejo a las parejas ‘oficiales’ de estos integrantes. “Yo le aconsejaría a las parejas de estos tramposos que abra los ojos, y que se pongan a pensar que no merecen un hombre así, porque están siendo la burla de toda la gente…Christian es el líder y estos chicos son sus pupilos, todos son cortados de la misma manera. Ellos no son la Gran Orquesta Internacional deberían de llamarse ‘La gran orquesta de tramposos’”, dijo Jenny quien quiere dejar el mundo de los escándalos para dedicarse al mundo empresarial. Por ello, está a punto de abrir su propio negocio en el mundo de la belleza y del fitness.

“Estoy a puertas de abrir mi negocio, es un personal gym spa. Me acabo de graduar en todo lo que es belleza y estoy estudiando para ser personal trainer. Ya no estoy castigando, he dejado un poco los escándalos, ya no quiero seguir sembrando porque tengo pareja y me siento tranquila”, precisó.