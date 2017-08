Jenny Kume y Deysi Araujo se limpian de ´doctorcito`

La farándula chola tiembla. Luego que los investigadores del caso de Evelyn Vela señalaran que existe un ‘pez gordo’ llamado en el mundo del ham­pa ‘el doctor’, quien se encargaría de captar a artistas de la farándula para proponerles actos ilícitos, las bailarinas Jenny Kume y Deysi Araujo señalaron que nunca han escuchado sobre este sujeto, sin embargo ‘La castigado­ra’ dice que hay faran­duleros que estarían involucrados en este tipo de negocios.

“La verdad es que no he escuchado del ‘doctor’, lo que he escu­chado y se rumora que hay una persona que mueve a los artistas y les dicen para hacer eso, pero nunca ha llegado a mí. Dicen que varias personas del espectáculo están metidos en eso, no sé quienes serán porque yo suelo ir a mis traba­jos y luego a mi casa, no tengo amigos en este ambiente y no confío en nadie. Gracias a Dios no me han ofrecido ese tipo de cosas”, comentó ‘La castigadora’ que estuvo en el Expo Yo Constructor Sur, que estará hasta el 27 de agosto.

Por su parte, Deysi lamentó la situación que atraviesa la ‘Reina del Sur’ y dijo que ahora tiene temor de ser contratada por pro­motores que quieran llevarla a Estados Uni­dos. “Ahora da miedo cuando te contratan para llevarte a otro país, porque hasta por tomarte una fotografía te vinculan con otra gente y uno es ajeno a esos temas. No he escu­chado ni del ‘doctor’ ni de ‘RR’, pero el que nada debe nada teme”, aseguró la pelirroja.