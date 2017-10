Jessica Newton saca las garras por Milett Figueroa

Por: Elizanyela Bellido

Foto: Carlos Guerrero

La organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, saca cara por ‘Milechi’ tras ser acusada de infiel y dice “Si sale con uno o 20 a quién le importa”. Revela a Karibeña que tuvo misses que fueron violadas y agredidas, además pide no criticar a Ivana Yturbe por su amistad con Shirley Arica.

En épocas donde se lanza el hastage #perupaisdevioladores y las agresiones y feminicidios son pan de cada día en las noticias, la popular organizadora del Miss Perú y exreina de belleza, Jessica Newton, se dio tiempo para hablar de todo un poco con diario Karibeña. En plena organización de la final del Miss Perú 2018, que será hoy por la noche en el Teatro Municipal, defendió de los ataques a sus engreídas Milett Figueroa e Ivana Yturbe y hasta aseguró que en un futuro no muy lejano la posible nueva Miss Perú sea Alondra García Miró.

-¿Qué es para ti elegir una reina de belleza?

Elegí mi primera reina cuando todavía era Miss Perú en 1987 y fue Lucila Boggiano. Yo creo que el tema de elegir a una reina es mirar lo que una mujer es capaz de ser y no lo que una mujer es en ese momento.

-Tienes buen ojo para elegir…

Sí pues, y te respondo a base de resultados: Marina Mora tercera finalista en el Miss Mundo 2002, Maju Mantilla fue Miss Mundo 2004; Milett Figueroa ganó el Miss Supertalent 2016; Ivana Yturbe Reina Mundial del Banano 2016; Laura Spoya con el Miss América Latina del Mundo 2016 y hace poco María José Lora como Miss Grand International 2017. Es hora de que vayamos viendo que podemos alcanzar cualquier reto que nos proponemos. Lo único que me falta conseguir es el Miss Universo.

-¿Te molesta cuando dicen que tal Miss fue elegida a dedo?

No. Solo digo que tengo un dedo maravilloso. El que no conoce, siempre ataca. Si yo me detuvieses a escuchar la bulla, nunca tuviera tiempo en centrarme en la música.

-Estamos viviendo tiempos difíciles para la mujer en Perú. ¿Somos un país de violadores?

Así como somos un país rico en gastronomía mundialmente, somos también un país de violadores donde no se respeta a las mujeres. A veces juzgamos y criticamos sin darnos cuenta, hay mujeres más machistas que los hombres, más sexistas que los hombres cuando se crítica los certámenes de belleza. ¿Por qué una mujer no es libre de ponerse lo que quiera? Las mujeres debemos dejar de criticar a otras mujeres y dejarla ser.

-¿Has tenido casos de candidatas violentadas dentro del certamen?

No solo hemos tenido casos de violación, sino también casos de maltrato físico. Mis candidatas de la Selva están cansadas de ser consideradas mujeres calientes, a ser tratadas de una manera fácil. Creo que los estereotipos y etiquetas o todo lo que la gente tiene en la cabeza se elimina cuando se abren los ojos y se conoce.

-¿Y crees que esa misma violencia se ve en los programas de tv?

Me indigna cuando veo en la televisión que sacan esas historias de que si fulanita tuvo o no una relación con cierto personaje. Eso no debe importar porque es la vida privada. Creo que todos nos horrorizamos cuando se vulnera o viola los derechos de una mujer, pero todos vulneramos esos derechos todos los días.

-Ivana Yturbe es tu engreída ¿Te molesta que esté en un reality?

Por qué voy a molestarme. Ivana necesita pagar sus cosas y por eso trabaja. Solo debo decirle que cuide su imagen por ser una persona mediática, no siempre a esa edad somos conscientes de todo lo que hacemos y es visto por otros desde otro punto de vista.

-¿Te refieres por su amistad con Shirley Arica?

Qué tiene la pobre Shirley Arica, que no la conozco, para que la gente diga si es malo o bueno juntarse con ella. Basta de criticar.

-¿Ivana volverá a postular?

Claro. Ella pidió permiso y estará conmigo el domingo (hoy). Ella es una niña encantadora que no tenido una vida sencilla. Si la gente supiese lo que ha tenido que vivir Ivana, la mirarían como la miro yo. Pero eso no me toca explicarlo porque es su vida privada.

-Otra de tus favoritas, Milett Figueroa, siempre está en el ojo de la tormenta…

Si Milett salió con uno u otro, si le gusta salir, cuál es el problema. Cada uno es dueño de su cuerpo y puede hacer con su tiempo lo que quiera. Quién le ha dicho a la gente que existe un manual de lo que está bien o lo que está mal. Aprendamos a respetar a los demás para que así nos respeten, es la única manera de no generar violencia.

-¿No crees que Milett también da pie a que se le critique?

Esas cosas que la gente mira en Milett no tienen importancia. ¿A un abogado o médico le preguntan por sus relaciones cuando van a presentar su tesis o tiene una operación al corazón? No verdad, entonces, déjenla vivir su vida. La opción de salir con uno o diez, depende de cada mujer.

-¿Hay un cargamontón?

Si Milett quiere salir con uno, quiere salir con 10 o 20, si se quiere casar, no se quiere casar, es su vida. Si todos reclaman tanto por los derechos de la mujer, entonces dejen de violarla todos los días. Dejen ya de agarrar a esta chica y abusar de esa manera de su vida personal. Lo que aplaudo de ella es que no importa cuántas veces la critiquen, siempre se levanta y yo siempre estaré ahí para ayudarla a alcanzar sus sueños.

-Pero Milett tiene la mochila del ampay con Antonio Pavón…

Si le encontraron a Pavón con Milett, con susanita o con pepita, es problema de él. Si Sheyla terminó en ese momento con Pavón, es problema de los dos y punto. Nadie le quita el esposo a nadie y nadie le quita la esposa a nadie. Cuando la relación no está bien se rompe y ojala se rompieran a tiempo para evitar tantos hogares donde la gente es infeliz y crían niños con una percepción del amor equivocado.

-Para cerrar la entrevista, tienes alguna candidata a la vista…

Vamos a ver si concursa Ivana, Milett o si concursa Alondra García Miró. La verdad, hay muchos rostros que me gustaría tener en el próximo certamen.

-¿Alondra García Miro quiere ser una Miss?

Conversé con Alondra varias veces, pero tuve la oportunidad de encontrarnos el jueves nuevamente y creo que es uno de sus sueños, pero en estos momentos está con muchísimos compromisos. La decisión está en ella. Las puertas del certamen están abiertas.

DATOS

Hoy a las 8:00 de la noche Latina emitirá en concurso Miss Perú 2018 desde el Teatro Municipal. Son 23 candidatas las que compiten por llevarse la corona. Deyvis Orosco y Ezio Oliva serán los encargados de ponen el toque musical a este certamen.

“Yo he sido madre y padre para mis hijos, en un momento donde además llevaba el certamen nacional y aparecer como madre soltera fue difícil. Nadie puede decirte cual es la manera correcta de vivir. Yo creo que los valores y principios están en otra cosa”, dice Newton.

“Debemos de unirnos y hacer fuerza para que el Congreso revise las penas y sea más drástico. Los derechos se dañan con tanta facilidad porque no hay leyes drásticas. Si los castigos fueran claras, todo mundo sabría las consecuencias”, afirmó.