Jessy Kate incursiona en la actuación

No se queda dormida en sus laureles, la vedette Jessy Kate, inicia el 2019 con el pie derecho. La rubia despampanante, contó sobre su incursión en la actuación de la mano de Aldo Miyashiro. “Por ahora estoy contenta porque grabé para ‘Once machos la serie’ que se va a emitir por América Televisión, que ya se han avanzado con las grabaciones de varios capítulos, sé que lo lanzarán en marzo. Mi papel no es muy grande, pero eso te ayuda aprender porque compartes con profesionales. Además sigo estudiando actuación”, indicó la rubia. “Soy la novia de uno de los personajes principales, no puedo contar mucho pero cuando empiece ya lo verán”, agregó la bailarina.(V.R.)