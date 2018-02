Jessy Kate llora por el ‘Sport Boys’

La vedette Jessy Kate aseguró que se encuentra con el “corazón destrozado” tras ser retirada injustamente del club deportivo ‘Sport Boys’, donde era capitana de las porristas. Ella cuenta que junto a sus pupilas dejaron de alentar a la ‘Rosada’ luego que la administración del equipo decidiera reemplazarlas por nuevas “rubias”.

“Junto a mis porristas estuve todo el 2017alentando al ‘Sport Boys’, jamás nos dieron ni para el pasaje, éramos cinco chicas chalacas y ahora el tema es que luego de todo lo que hemos padecido nos dejaron fuera. Me siento burlada y tildo a Johan Vasquéz (administrador del equipo) y Alejandro Messi (gerente de marketing) de malagradecidos. Estoy deprimida porque no puedo creer que sean tan ingratos después que saqué adelante a las porristas, ni las gracias no dieron”, dice con la voz entrecortada la popular ‘Novia del Callao’.

-¿Te has reunido con la administración para conversar al respecto?

Sí, la semana pasada hable con uno de ellos y me dijo que cuando necesiten una cortina de humo me van a llamar para que convoque a la prensa y hable de este tema.

-Sabemos que ayer presentaron a las nuevas porristas…

Sí, están poniendo otras chicas con las que puedan lucrar. El tema aquí no va mucho por el dinero porque trabajo, sino por la consideración.

-¿Tomaras medidas legales?

No, pero voy a esperar que la administración se pronuncie.

-¿Los hinchas te respaldan?

Sí, en redes sociales me dicen que están apenados por nuestra salida y que la administración no tiene sentimientos rosados. En lo personal, no creo que ellos tengan amor a la camiseta, sino al dinero. (D. Bautista)