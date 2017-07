Jesús Zuárez: “Gracias a mí Cristian no está en la cárcel”

Cuñado de la Bozzo jura que no vendió fotos y dice que no la pasaba por todo lo que le hacía a su hermano. Abogada sigue sin asumir infidelidad y reconoce que se siente como una de sus panelistas.

Jesús Zuárez salió al frente de las acusaciones de Laura Bozzo, quien lo responsabilizó de vender las fotos donde Cristian se luce agarrado de la mano y en un abrazo con la empresaria argentina, Adriana Amiel. Este negó la versión pero sí dejó en evidencia que no pasa a la conductora de talk show por los maltratos que vio hacerle a su hermano y también a él.

-¿Indignado por los calificativos que ha tenido Laura hacia ti?

Estoy indignado y quiero dejar en claro, que si yo no inicio una demanda contra la señora Laura Bozzo es simplemente por mi madre y por respeto a mi madre yo me voy a hacer a un lado.

¿Por qué no te llevas bien con Laura?

Tengo varios motivos. La forma en que trataba siempre a mi hermano. Es decir, a mí mi pareja me apoya en todo y en ese aspecto Laura no era así. Esta basura, como ella me llama, evitó que tenga una caída por las escaleras porque cuando tuvieron una discusión ella se desmayó y sino la agarro de la cabeza se cae. Gracias a mí Christian no está en la cárcel y ella no estuvo en un hospital.

¿Y por qué habla mal de ti?

Sufrí un maltrato de Laura, ella está acostumbrada a decirme puto, marica y a mí no me afecta lo que ella pueda decir. No vivo del show mediático, cuando estuve en Alianza Lima me sacan por ser cuñado de Laura porque sacó un titular y me cagó. Como televidente no la veo y no me interesaría ver su programa.

-¿Cómo ha tomado tu madre este escándalo?

Mi vieja está tranquila pero se siente mal como madre, porque lo que menos quiere es que sus hijos no se hablen, Cristian y yo no nos hablamos por cosas de Laura, por eso me alejé de mi hermano.

-¿Sabías de la supuesta infidelidad de Cristian a Laura?

Yo sabía que ella (Adriana Ariel) era amiga de la familia, que mi familia estuvo en Miami, se conocieron, pero que era una amiga. Pero todo esto es una supuesta infidelidad porque Laura y Cristian siguen juntos, que no te asombre que mañana salgan a decir que están felices.

“SOY UNA MÁS DE MIS PANELISTAS”

En tanto, a unos días de la difusión de las fotos cariñosas de Cristian con Adriana, Laura sigue sin digerir la infidelidad. Mientras él publicó una foto en sus redes sociales en donde se le ve empacando pertenencias y despertando más de un rumor, ella aún dice que siguen juntos y que si se separaran harán un comunicado oficial.

“No voy a dar ningún tipo de comunicación sobre mi relación actual, si hay algo saldrá un comunicado oficial firmado por los dos, hemos estado 17 años juntos. Si encontró una mujer que lo hace feliz, qué bueno, que Dios lo bendiga y que le dé el doble. Si cometió una infidelidad o esta desde hace dos años con una mujer él tiene que responder, yo no tengo nada más qué responder. Yo no he hecho nada malo, no le debo a nadie, no he sido infiel. Si él ha sido infiel que tenga los hu…, que salga y ya pregúntenle a él”, declaró al programa ‘En boca de todos’ aseverando que nunca se dio cuenta del engaño.

“La verdad no me di cuenta porque las mujeres siempre somos las últimas en enterarnos (risas). Me siento como una más de las muchas panelistas que tuve en mi programa, entonces yo con qué autoridad moral me voy a quedar callada cuando he tenido a mis panelistas en el programa contándome estas desgracias y me decían ‘yo lo quiero señorita Laura’. Entonces hay que estar en el zapato de las personas para saber lo duro que es”, acotó.

“SE PUEDE SER FELIZ SIN UN HOMBRE”

Sin embargo, en sus redes sociales la autodenominada abogada de los pobres no dejaba de postear mensajes y hasta aconsejar a las mujeres a que sí se puede ser feliz sin un hombre al lado. “A las mujeres que pasan momentos duros FUERZA no necesitamos de un hombre para ser felices siempre fui más madre que mujer”, fue el primer escrito .

“Ellas son mi fuerza mi vida entera lo que más amo y le doy gracias a dios por tenerlas en mi vida”, es el segundo mensaje que escribió a sus seguidores junto a una foto donde se le ve al lado de sus dos hijas cuando eran pequeñas y luego remarcó su gran amor por Zuárez acotando que jamás hablará mal de él.

“Cristian y yo podremos separarnos y le deseo lo mejor pero siempre fuimos un equipo y jamás hablaré mal del ni el de mí. Cristian fue una persona muy importante en mi vida me apoyó en los peores momentos y le deseo lo mejor”, apuntó.

Datazos

-En entrevista ‘AAA’ la figura de Televisa lanzó una advertencia al argentino. “Que sean felices, porque a México él ya no va a venir si esto termina, termina en el trabajo, sería mejor que vaya a Perú o Argentina o a otros países, porque aquí no tiene nada”, afirmó.

-“No me interesa nada, ya lo que haga Cristian de su vida es su problema, él verá lo que tenga que hacer, cuando tenga que hablar, hablará. Ya no pienso hablar más de este tema”, destacó la abogada.