Jesús Zuárez: ‘‘Laura exprimió a Cristian’’

La supuesta infidelidad de Cristian Zuárez a Laura Bozzo con la empresa­ria Adriana Amiel, está trayen­do tremenda cola. Tras los audios que llegaron a Karibeña donde se escucha como Jesús, hermano me­nor del pelucón, arremete contra la conductora de la televisión, nos dimos con la sorpresa que ese odio no sería gratuito sino porque en una ocasión la conductora hizo llorar a la madre de los Zuárez.

Además aseguró que la relación de 17 años de la pareja no fue de puro amor –como se esmeraban en mostrar- sino de maltratos de parte de la conductora a su hermano y a la familia de él.

-Jesús tenemos unos audio donde dices que odias a Laura Bozzo y que te gustaría verla muerta…

Es cierto, esos audios son míos, lo dije en un momento de cólera. Pero cada día la voy a odiar más, hasta que ella no siente cabeza y sea la señora con todas las letras y sepa pedir perdón, mientras tanto mi odio va crecer y crecer. Es un sentimiento de cosas que yo viví y que no las soporto más.

-En una parte del audio se te escucha decir que la vas hacer pagar por lo que le hizo a tu madre ¿Qué ocurrió entre ellas?

Suficiente con decirte que Laura la hizo llorar, creo que nadie merece hacer llorar a mi madre, con eso te digo todo.

-¿Y qué hizo Cristian cuando Laura hizo llorar a tu madre?

Nada, porque él siempre es el caballero, el que se porta bien y los demás somos los locos. Si él está acostumbrado a que su mujer lo maltrate es problema de él. Pero a mí no me va a maltratar una señora, mucho menos a mi madre. Laura en privado me pide disculpas pero en televisión me acusa y me sigue dañando más, entonces puedo pensar que es Cristian quien es el que le dice ‘chanca a Jesús’.

CRISTIAN ES UN MASOQUISTA

-Si analizamos las fotografías del supuesto ‘ampay’, claramente se deduce que las imágenes fueron tomadas para demostrar que Cristian y Adriana iban tomados de la mano ¿Qué interés tendría tu madre de tomarle este tipo de fotos?

Eso es lo que digo… ¿Qué interés tiene mi mamá? Y supuestamente, él luego sale a decir que esa fotos están en el celular de mi mamá, es decir, reconoce que las fotos sí las tomó ¿pero porque no la borró? ¿Para que las dejó?… Esas fotos parecen de paparazzi. Además ustedes saben que la que no puede entrar a Miami es Laura y ella siempre lo mandó a seguir, entonces quien sabe que ella tal vez lo mandó a seguir y ahí le tomaron las fotos.

-Cristian señaló que tú buscabas separarlo de Laura…

Si hubiera querido hablar de ellos, lo hubiera hecho antes, sólo que ahora salgo a defenderme. Yo no tengo ninguna intensión de separarlos, porque esa relación a mí nunca me interesó. Lamento que toda su juventud se exprimió con Laura, a mí su vida me da pena, pero nunca me metí. Como hermano si le di un consejo, porque lo vi llorar en alguna ocasión y le dije ‘termina con esto de una vez’, pero cada uno toma la decisión que quiere.

-¿Crees que tu hermano fue feliz con Laura durante estos 17 años?

La felicidad es diferente para cada uno, yo soy feliz bajo un árbol frente al río, tomando aire puro y tomando mis mates. Hay otros que son felices siendo masoquistas, hay para todos. Si él es feliz estando así, que bueno. Quiero aclarar que yo no tengo nada que envidiarle.

DATO

Cabe aclarar, que Jesús Zuárez ha señalado que nuestra portada del día viernes 7 de julio, no es lo que él manifestó textualmente. Sin embargo, acepta que el contenido de la nota periodística es tal cual a sus declaraciones.