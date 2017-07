Jhajayra Aliaga: “Yahaira me maltrataba”

La guapa anima­dora Jhajayra Aliaga es la nueva imagen de Karibeña e invitó a todos los lectores del diario a participar del gran sorteo de la lujosa camioneta, que sale sí o sí el próximo 5 agosto. “Todos a juntar sus cupones y hacer realidad el sueño del carro propio para em­prender tu propio negocio”, expresó la también bailarina y exintegrante de la orquesta de Yahaira Plasencia.

Jhajayra recordó su mala experiencia junto a la ‘Reina del totó’. “Siempre gritaba, no me pagaba puntual”, dice que todo este mal humor se dio a raíz de los problemas que tenía en aquel tiem­po con Jefferson Farfán. “Un día teníamos 5 eventos y bailábamos toda la noche con la misma ropa sudada… ¿Si nos explotaba? Se podría decir que sí, más los

malos tratos y pagos im­puntuales… Recuerdo una vez que mi bebé se enfer­mó, tenía 7 meses, y le pedí permiso para no ir a trabajar ese día. Ella me dijo que eligie­ra entre mi hijo o la orquesta, fue una de las cosas más dolorosas que soportó al lado de su tocaya.

Sobre el ingreso de Yahaira Plasencia a ‘Esto es Guerra’, nuestra Jhajayra dijo estar sorprendida porque en el pasado la salsera ninguneaba estos programas. “Me da risa que esté porque ella decía yo jamás pisaría un set como integrante, yo no voy a ser una guerrerita, yo soy una cantante y no me voy a rebajar a estar en ese programa”, refirió.