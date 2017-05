¿Johanna San Miguel regresa a “Esto es Guerra”?

A través de las redes sociales, la bella Johana San Miguel cansada de las preguntas sobre su posible regreso a “Esto es Guerra”, indicó que por ahora está súper tranquila en la actuación y no piensa regresar al reality.

Con este comentario, diversos cibernautas intentaron sacarle más información a la actriz, pero en todo momento señaló que no entraría en lugar de María Pía. “No, no voy a regresar a Esto Es Guerra. Estoy bien acá, bien tranquila y bien contenta”, finalizó.

Cabe señalar, que Johana estará en la tercera temporada de la novela “Ven baila quinceañera”, el cual ha sorprendido a todos sus seguidores.