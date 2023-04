Compartir Facebook

La conductora del programa ‘Esto es guerra’ finalmente se pronunció luego de haber jaloneado a un niño bruscamente durante el programa ‘Mande quien mande’.

¿Qué dijo Johanna San Miguel?

Tras las criticas recibidas por parte de Rodrigo González y Gigi Mitre, la “Mamá leona” se mostró arrepentida durante una conversación que tuvo con su amigo Carlos Carlín.

“Siempre hay que aceptar las cosas que no haces bien e, incluso uno de mis peores detractores siempre ha sido ‘Peluchín’ y cuando pasó lo que sucedió, yo me sentí muy mal, me sentí realmente mal como una semana y pésima, dije: ‘Qué mal lo que he hecho’, me sentí horrible”,comentó la presentadora del reality show.

“Hay que hacer un meaculpa y darte cuenta de las cosas que puedes y no puedes aceptar… Yo he estado analizándome y dándome cuenta que las personas, que tus maestros son las personas que te dan con palo, hay que escucharlas también. Cuando él (Rodrigo) ha salido a decir eso de mí, yo realmente lo vi y dije: ‘Sí pues, eso no hace (jalonear al niño)’. En el crecimiento de un ser humano, hay que aceptar que en algún momento la cag*** y hay que aceptarlo”, añadió.

¿Qué famosos la criticaron?

Tras jalonear bruscamente al niño durante un concurso de talentos realizado en el programa ‘Mande quien mande’, muchas famosos no se quedaron callados y criticaron el accionar de la conductora de televisión.

Los conductores de ‘Amor y fuego’ fueron unos de los que dieron su opinión sobre la polémica desatada. “No son formas de detener a un niño, ¿no? El niño mismo se impactó”, señaló el popular ‘Peluchín’.

“Fue brusca, pero no creo que haya tenido mala intención, le ganó el querer cortarlo. No se dio cuenta de que estaba tratando con un niño”, añadió Gigi Mitre.

Los conductores del programa ‘Préndete’ también se pronunciaron. “Recontra tosca la San Miguel”, comentó Metiche. “Quiero pensar que no ha controlado su fuerza porque está acostumbrada a tratar con chicos mayores, porque yo, como mamá, veo que a mi hijo lo jalan así…ay, no”, agregó Karla Tarazona.

Melissa Paredes también habló al respecto, indicando que la conductora debió controlarse. “Yo también quiero pensar que ha sido parte de la emoción del momento, quizás las indicaciones que le dan atrás le ganaron, pero yo creo que hay formas, hay maneras. Yo adoro a Johanna, pero se le pasó bastante la mano”, indicó.

¿El niño le responde a Johanna?

Tras el incidente dado, se hizo muy viral un Tiktok donde el niño jaloneado por la presentadora participa en una batalla de rap y se burla de la actriz.

“A Johanna San Miguel te juro que la pateaba… ella me jaló el brazo en frente de toda la grada, pero yo fui inteligente y la fregué con la mirada”, se le escuchó decir durante su improvisación.