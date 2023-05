Compartir Facebook

Johanna San Miguel reveló a un canal de TikTok que no le cae bien Katia Palma porque ella la maltrató cuando trabajaron en Latina.

Como se sabe Johanna San Miguel y Katia Palma trabajaron juntas para el canal de Latina en el famoso programa ‘Yo Soy’.

Ellas compartieron mesa de jurado durante varias temporadas y nunca se notó una enemistad entre ambas, pero al parecer no todo iba bien entre las colegas.

¿Qué dijo Johanna San Miguel?

Johanna dio una entrevista para el canal de TikTok ‘Hoy es Domingay’, donde la presentadora jugó “que eliges” con los tiktokers.

En el juego ella debía elegir una de las dos opciones que le daban, pero cuando tuvo que elegir entre María Pía Copello y Katia Palma, la presentadora no lo dudó dos veces y eligió a María Pía, pues indicó que no se llevaba bien con Katia Palma.

“A Katia Palma no la soporto, no la aguanto”, señaló al inicio.

Uno de los tiktokers le consultaron acerca del porqué, pues muchos creían que eso se trataba de una leyenda urbana, pero la presentadora no tardó en relatar lo que sucedió en Latina.

“Fuimos amigas, pero digamos que ella no me trató de lo mejor cuando yo estuve en Latina. En realidad no tengo nada en contra de ella, pero a mí no me trató bien, yo no me sentí cómoda, no me sentí bien”, indicó.

La conductora del programa reality señaló que su excolega sintió una especie de competencia entre ambas por sus personalidades, pues la trató diferente a sus demás compañeros.

“Creo que cuando una persona llega a un lugar hay que darle el espacio para que se sienta bien. Creo que eso es lo que hay que hacer y en su caso no fue. Maricarmen sí, Christian sí, todos sí. Ella no, creo que sintió que había cierta competencia que no existía”, añadió.

Para finalizar, aclaró que nunca hubo ningún tipo de competencia entre ellas y que Katia es consciente de que la trató mal.

“Yo no veo una competencia entre ella y yo porque somos muy diferentes, yo puedo ser más divertida en televisión, pero en ese formato yo soy más seria, saco el lado actriz que tengo. No se portó muy chévere y ella lo sabe”, finalizó.