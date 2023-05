Compartir Facebook

Jorge Benavides recientemente reveló que Dayanita sí tenía contrato durante el tiempo que trabajó con él y hasta pedía adelanto.

Tras las declaraciones que Dayanita hizo en «El reventonazo de la Chola» asegurando que no tenía contrato laboral en «JB en ATV», el humorista decidió sentarse en el sillón rojo de «El Valor de la Verdura» para aclarar el tema.

Sí tenía contrato

Alfredo Benavides, quien parodió a Beto Ortiz, preguntó a Jorge Benavides si la actriz cómica contaba con contrato en el programa. Ante esto, Jorge Benavides aseguró que Dayanita sí contaba con contrato y tenía privilegios que otros integrantes del elenco no, como el adelanto de sueldo.

«Cuando yo me entero de esta declaración de que no existía un contrato, me comunico con mi abogado y me dice de que sí está el contrato. Es más, todos tienen contrato en el programa. El pago siempre fue puntual, no siempre el pago, sino los adelantos, los adelantos que no todo el mundo han tenido y esta señorita tenía este privilegio», indicó el humorista.

Tras las palabras de Jorge, Alfredo Benavides preguntó a los invitados que acompañaban al humorista si ellos recibían adelantos.

«No, porque gracias a Dios hay trabajos, gracias a este trabajo salen más. Entonces si uno es popular y llega a ser conocido, no necesita pedir adelantos» expresó Danny Rosales indicando que específicamente ese era su caso.

«No, me daría vergüenza pedir un adelanto», indicó Gabriela Serpa.

«No, no tendría sentido«, señaló Walter ‘Cachito’ Ramirez.

Finalmente, Martín Farfán también negó haber recibido algún adelanto de sueldo.

«No, nunca he necesitado un adelanto«, expresó.

¿Que decisión tomó Dayanita tras las delcraciones de JB?

Tras las declaraciones de Jorge Benavides durante su programa, las criticas a la actriz cómica no se hicieron esperar. Decenas de usuarios arremetieron contra la actriz y le dejaron comentarios negativos en sus fotos de Instagram.

«Nunca muerdas la mano de quien te dio de comer», «Dejar de seguir en 3, 2,1…», «En algún momento necesitarás de él nuevamente, aprende a ser agradecida y más con quien te dio la mano», «Gracias a JB tienes todo lo que compraste», «Cuando madures ya será tarde», fueron algunos de los comentarios que les dejaron los cibernautas en su último post.

Al ver esto, Dayanita decidió acudir a sus redes y restringir los comentarios en todas sus publicaciones para que nadie pueda dejarle ningún tipo de comentario.

«Se limitaron los comentarios en esta publicación», se lee en la parte inferior de la sección de comentarios.