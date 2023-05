Jorge Benavides le responde con todo a Dayanita: “Se fue transformando”

Compartir Facebook

¡Se armó la polémica! Dayanita se encuentra en el ojo de la tormenta desde hace varias semanas. Luego de su abrupta salida de “JB en ATV”, la actriz cómica no daba luces de un retorno a la televisión. Por el contrario, volvió a las calles, de donde salió, a presentar sus shows humorísticos. Los rumores sobre un posible pase a América Televisión se hicieron más fuertes luego que apareciera en diversos programas de dicho canal. Dayanita rompió su silencio y en una entrevista con “La Chola Chabuca”, reveló detalles desconocidos de su paso por “JB en ATV” afirmando, entre otras cosas, que no tenía contrato. Tras esta y más críticas, Jorge Benavides decidió responder y en un avance presentado en “Magaly TV, La Firme”, se ve al cómico visiblemente molesto y contestando con todo a la actriz cómica.

Críticas de sus excompañeros

Hace unos días, las cámaras de Magaly Medina abordaron al elenco de “JB en ATV”, quienes se sumaron a las críticas contra Dayanita. Danny Rosales, Martín Farfán, “Yuca”, entre otros, coincidieron en que a la actriz cómica se le habían “subido los humos” y le hicieron un llamado a “pisar tierra”. Alfredo Benavides, hermano de JB, fue más enfático al referirse a su excompañera.

«No me parece importante responder ante una cosa así. Solamente voy a decir una cosa, poner en cuestionamiento la forma, el trato de trabajo, los años de experiencia y el enseñar de Jorge, todo el país se ha dado cuenta. Yo tengo 30 años de carrera artística y he visto pasar montones de personas exactamente igual. Espero que no sea otro caso igual», expresó Alfredo.

¿Qué dijo Jorge Benavides sobre Dayanita?

Pese a que en un inicio optó por no responder, Jorge Benavides decidió romper su silencio. El cómico responderá de todo en el sillón rojo de “El Valor de la Verdura”, secuencia que volverá y promete hacer temblar a medio “Chollywood”.

“De repente, escucharlo de otras personas que a ella se le subieron los humos no está bien. Pero en mi caso es diferente porque los chicos que trabajan en el programa son como mis hijos. Quién mejor para hablar que nosotros, yo como padre artístico de esta persona, que la vi llegar. Yo soy una persona muy observadora. Me di cuenta cómo iba evolucionando, cosa que me alegró mucho, aprendió de los consejos que le daba”, inició el cómico, recordando así los inicios de Dayanita en la televisión.

Sin embargo, sorprendió a todos al señalar que no reconoce actualmente a la actriz cómica. Jorge Benavides considera que un factor fundamental para el cambio en Dayanita es el dinero y la creciente fama que le llegó.

“Me di cuenta también que se iba transformando. Fue pasando el tiempo, comenzaron a llegar los canjes, más trabajo, más dinero y poder adquisitivo. Eso, normalmente porque es humano, a algunas personas las hace cambiar. Lo digo porque me ha pasado cuando era muy joven», agregó Benavides.

«Si tú no tienes a lado a alguien que te aconseje para que pongas los pies sobre la tierra, entonces pasa lo que pasó con ella. Se mareó y cambió muchísimo, totalmente de lo que llegó a lo que se fue”, sentenció.