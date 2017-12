Josimar Farfán: “Mi boda es sin canje”

Por: Verónica Rondón

Fotos: Carlos Guerrero

El líder de ‘Josimar y su Yambú’, viene ultimando detalles de lo que será su boda religiosa con Gianella Idoña, que se llevará a cabo este 16 de Diciembre en el Jockey Club. La joven, tiene tres meses de gestación y esperan con ansias la llegada de su bebé. El salsero, cuenta que entre sus invitados figuran varios peloteros de la selección nacional de fútbol, la fiesta estará amenizada por La Sonora Ponceña y su luna de miel será en Aruba.

-¿Cómo cierras tu 2017?

Este año ha sido muy lindo. Lo cierro casado, feliz, en una posición artística muy buena. Aún no he llegado al lugar que deseo pero he subido varias graditas.

-¿Y a dónde quieres llegar?

Quiero mi Grammy. Quiero dejar en alto el nombre del Perú.

-Estás a pocos días de tu boda…

Estoy nervioso.

-¿Cómo van los preparativos de tu matrimonio?

Es un loquerío, nunca pensé que era así, ya está todo listo. Solamente ahorita es ultimar detalles de que el vestido le quede bien, que mi terno esté entallado.

-¿Tú has elegido el color de tu terno?

Sí, será de blanco. El diseño de mi traje es europeo, el vestido de mi novia es de un diseñador peruano. Muy pocos saben que nosotros ya nos casamos por civil en el mes de Agosto, pero todo fue muy íntimo. Ahora el religioso será en el Jockey Club, a lo grande.

-Imagino que la fiesta estará amenizado por algún grupo de salsa…

Si, estará amenizado por la Sonora Ponceña, para mi es una satisfacción que ellos lleguen a mi matrimonio. Nunca pensé casarse, además ahora ya no se estila casarse, muchos optan por convivencia.

-¿Invitarás a algún pelotero para tu boda?

Invitado a todos mis amigos, Waldir, Puchungo, Christian Cueva, Advíncula, Jefferson Farfán, Paolo, Edison Flores, habrá más jugadores que faranduleros.

-¿Dónde será la luna de miel?

Será en Aruba pero en el mes de Enero.

-¿Ya sabes el sexo de tu bebé?

Aún no, recién tiene tres meses, pero todo apunta a que será hombre y se llamará Yerico.

-¿Ya te hicieron tu despedida de soltero?

Todavía no, pero no sé si mis amigos me lo van a organizar jajaja.

-¿Por lo visto estás haciendo una buena inversión o hay algo de canje?

No hay canje, todo es un esfuerzo que hemos estado haciendo. Nos preparamos para este matrimonio ahorrando poco a poco.

-¿Qué se viene para el 2018?

Voy a grabar con la Charanga Habanera, con Cano Estremera, y varios artistas más. Estamos trabajando con el señor Isidro Infante (Compositor y productor puertorriqueño). Si Dios quiere voy hacer carrera en Miami, estaré cinco meses por allá.