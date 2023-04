Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La ex policía Jossmery Toledo no aguantó más el silencio y publicó contundentes mensajes mediante sus historias de Instagram. Todo esto, tras revelarse los chats entre Rosa Fuentes y Paolo Hurtado que salieron a la luz el día de ayer.

Tras el ampay del pelotero y la ‘extomba’, Magaly Medina tuvo acceso a las conversaciones de Hurtado y su esposa. En dichos chats, el futbolista peruano le aseguró a su aún esposa, Rosa Fuentes, que la exintegrante de Esto es Guerra también contaría su versión.

“Ahora, así como hablas, le voy a decir a ella que salga a hablar. Ya te pelearás contra ella pues. Ella va a salir a hablar. Ahora le voy a decir, le voy a contar todo para que ella salga a hablar. Aquí yo no voy a quedar mal nomás. ¿Quieres jugar sucio? Ok”, le escribió el jugador de Cienciano a su esposa.

Mira también: «Que empiece la guerra», Paolo Hurtado advierte a Rosa Fuentes

¿Que publicó Jossmery?

Por su parte, a raíz de todos los comentarios que surgieron en redes sociales, Jossmery Toledo rompió su silencio. Ella compartió mensajes a todos los que la criticaron en las últimas horas luego de ser ser ampayada con Paolo Hurtado en una casa de campo de Santa Eulalia.

“No hables de lo que no sepas… No te metas en lo que no te importa… Y no juzgues lo que no viste”, escribió.

Mira también: «Dos personas que no tienen respeto», Rosa Fuentes arremete contra Paolo Hurtado y Jossmery Toledo

Sin embargo, en las últimas horas la exchica reality otra vez causó polémica en las redes tras postear un fuerte mensaje mediante la plataforma de Instagram. En este hasta se menciona a la familia, hijos y hogar, una clara indirecta tras las últimas revelaciones de su vínculo con el pelotero.

“Hay gente que tiene auto, pero no tiene dirección. Hay gente que tiene casa, pero no tiene hogar. Hay gente que tiene hijos, pero no tiene familia. Hay gente que tiene bolsillos llenos, pero corazones vacíos. Hay gente que está rodeada de gente, pero vive en soledad”, se lee en el mensaje de Jossmery Toledo.

Cabe resaltar que en estos momentos la aún esposa del exjugador de Alianza Lima se encuentra con amenaza de aborto en Estados Unidos.

“Su estado de salud no es del todo bueno, ella está en el primer trimestre de embarazo y no está bien, Ella está con amenaza de aborto según los resultados de su hospital en Virginia”, fue la confirmación de su estado de salud.