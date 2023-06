Compartir Facebook

El caso de una joven se volvió viral pues demandó a sus padres por dejarla nacer sin su consentimiento, este suceso dejó a muchos asombrados por la complejidad del caso.

Kass Theaz, una conocida tiktoker que utilizó sus redes sociales para hacer público su petición a sus progenitores.

El pedido

Kass contó que sentía que sus padres debían ser penalizados y no dudó en dejar en claro algunos puntos de su demanda.

“Yo demandé a mis padres por tenerme sin mi permiso, pero quiero aclarar un par de cosas“, dijo.

Además, la tiktoker recalcó que no autorizó que la traigan al mundo ya que no sabía lo que implica crecer y asumir responsabilidades.

“Mis padres, a quienes demandé, contribuyeron a concebirme y mi madre, quien me crió, me dio a luz. Por eso los demandé, porque yo no consentí estar aquí. Yo no estaba al tanto de que iba a tener que crecer y obtener un trabajo para sostenerme. Eso no lo consentí“, argumentó.

Además, la joven dijo que sus padres en ningún momento intentaron contactarse con ella de alguna forma para saber si quería nacer o no.

“Ellos decidieron todo por mí, sin preocuparse por lo que yo pensaba”, dijo inicialmente.

No quería trabajar para vivir

Incluso, la joven dejó en claro que no sabía que tenía que trabajar para poder sobrevivir y llevar un buen estilo de vida.

“No era consciente de que crecería, tendría que hacer sacrificios y encontrar un trabajo para mantenerme, lo cual me ha desestabilizado“, agregó Kass.

Este comentario dejó a muchos usuarios extrañados pues como es posible que un bebé pueda decidir si quiere nacer o no o hasta ser consciente que mas adelante tendrá que trabajar.

Desmentida por usuarios

Por otro lado, los cibernautas comentaron que el pedido de la joven se trataba de una broma sarcástica.

Pues según usuarios la joven acostumbraba a hacer ese tipo de bromas satíricas e irónicas en sus redes sociales.

Era de esperarse que este caso viral fuera tomado a las burlas por diversos usuarios que consideraron una locura la petición de la joven.

“Estoy esperando un bebé y mi hijo me ha dicho que está muy contento con la decisión que hemos tomado“, le escribió uno de ellos.

A pesar de ser un pedido descabellado el tiktok acumuló miles de reproducciones y comentarios de todo tipo hacia la jovencita que solo quería llamar la atención.