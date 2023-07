Compartir Facebook

Un joven decidió invitar a sus amigos a su cumpleaños, pero al darse cuenta que no asistieron invitó a desconocidos en Facebook que llegaron a celebrar con él.

Una de las fechas más importantes para cada persona en el mundo es el día en el que celebra los años cumplidos. Pues ese día representa un año más en la vida de las personas en el que recuerdan sus logros y experiencias vividas.

Muchas veces las personas se ponen nerviosas mientras más cerca se encuentra la fecha. Esto es debido a que esperamos el saludos, los mensajes o regalos de nuestros seres queridos.

Es justo por eso que deseamos compartir ese día tan especial junto a nuestros seres queridos y amigos más cercanos. Sin embargo, hay ocasiones en las que las cosas no resultan como esperamos. Esto debido a que alguno de nuestros amigos estaba ocupado, tenía un compromiso o simplemente no podía asistir. No obstante, el hecho de que falten todos es algo realmente angustiante.

Ese es el caso de David, un joven mexicano que fue plantado en su cumpleaños. Sin embargo, decidió contar su historia en Facebook y desconocidos de la plataforma llegaron rápidamente a celebrar con él.

Joven celebra con desconocidos en su cumpleaños

El usuario de Facebook identificado como David V. Vargas, quien vive en Torreón, Coahuila contó lo sucedido mediante la red social. El joven relató que había preparado todo para celebrar su cumpleaños junto a sus amigos, pero ninguno de ellos asistió. Es por eso que invitó a los usuarios de internet a su reunión, donde ofreció cerveza, comida y pastel.

“Gente, para el que quiera venir a hacerme compañía. Lo que pasa es que no llegaron mis invitados por sus otros compromisos y hay algo de comida para el que quiera venir y sean gustosos, se les recibe con gusto, aquí hay cerveza, comida y pastel”, publicó el joven a través de la plataforma.

Su publicación recibió rápidamente respuesta de varios usuarios que no dudaron en hacer compañía al solitario joven.

“Ánimo carnal, pásame la ubicación”, “Pasa ubicación, amigo”, “Dónde es? para ir”, “¿Porque son así? Nadie debe estar solo el día de su cumpleaños” y “Gracias por invitar”, fueron algunos de los comentarios.

Tras esto, los usuarios que asistieron compartieron divertidos momentos de la reunión en la que hasta le embarraron el pastel.

“Ni lo conozco y lo embarré en el pastel jaja”, contó un usuario.