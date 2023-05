Compartir Facebook

¡Le salió caro! Una de las tradiciones más comunes en las parejas es dividirse las cuentas al momento de salir o hacer las compras. Atrás quedaron los años donde los hombres pagaban toda la cuenta en muestra de “caballerosidad”. Aunque, hay algunas parejas donde aún se mantiene esa práctica. Este es el caso de Ayle Enríquez Mejorada, quien sorprendió con sus confesiones en TikTok. En la famosa red social, Enríquez reveló que dio por finalizada su relación sin imaginar que su ahora expareja, la sorprendería de una manera peculiar.

Joven le cobró hasta el último dólar

Ayle Enríquez Mejorada decidió exponer su caso en redes sociales. La joven australiana de 22 años reveló que su anterior pareja estaba obsesionado con llevar la relación “a medias”. Es por esto que, días después de terminar su relación y sacando con exactitud sus cuentas, el joven decidió enviarle un documento minuciosamente detallado.

Enríquez se sorprendió por la exactitud del documento, ya que su expareja ni se molestó en redondear las cifras: le cobró hasta el último dólar. Desde el combustible que utilizaron en paseos a la playa, hasta comidas en lugares como McDonald’s y Domino’s Pizza, cada monto estaba especificado en el documento que él le compartió.

Ayle explicó que nunca le había ocurrido algo de este tipo. “Cuando he salido con otros hombres ni siquiera me dejaban tocar mi tarjeta“, aseguró. Ante los cuestionamientos de diversos usuarios, quienes dudaban de la veracidad de lo afirmado por la chica, ella indicó que “Es en serio, no estoy bromeando. Esto es real“.

Dinero para su nueva pareja

Luego de conversarlo con sus padres, Ayle Enríquez tomó la decisión de pagarle a su expareja. Pese a que en un inicio se resistía a hacerlo, sus padres la convencieron de que era lo mejor, pero se llevó una gran decepción. La australiana descubrió que su expareja estaba usando el dinero que ella le daba para costear los gastos de su nueva relación.

“Fue bastante jodido, un error. Mis padres en realidad me alentaron a pagarlo todo como parte de mi contribución por estar en una relación con él. Aunque lo conozco desde hace cuatro meses“, dijo.