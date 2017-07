Juan Carlos Ferrando: “He vuelto a la vida”

Después de 20 días en cuidado intensivos, Juan Carlos Ferrando, hijo del famoso animador de televisión Augusto Ferrando, habló desde su cama del hospital Regional Docente de Trujillo y aseguró que ha vuelto a la vida gracias al apoyo del público y su pareja Alfredo Caballero Reyter. “¿Sabes por qué he vuelto a la vida? El calor de las personas, el ver a mi pareja que duerme debajo de mi cama, que no me suelta un segundo, el cariño es recíproco. Mucha gente cree que tener una pareja del mismo sexo no va, pues le ponga la mía, mi pareja tiene 39 años conmigo y en mi lecho de “chau” sigue conmigo”, dijo Ferrando, quien viene utilizando el SIS para atenderse en el nosocomio.

“Cuando llegué ni hablaba, ni me movía y ahora ya tengo la esperanza que me voy a ir a casa en cuatro días”, agregó Augusto en entrevista para conocida web local.