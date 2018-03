Juan Gabriel está vivo

El ex representante de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, lanzó su nuevo libro titulado: ‘Juan Gabriel y yo detrás de la muerte’, donde asegura que el cantante se encuentra con vida. “En el libro vienen cientos de correos electrónicos en los que me he escrito con Juan Gabriel últimamente. Él no ha muerto, el sigue vivo a pesar de que mucha gente no lo puede creer”, indicó Muñoz.

“También explico en mi libro cuál es la verdadera razón por la que Juan Gabriel tuvo que huir a refugiarse y esconderse, porque de lo contrario su familia lo iba a matar de verdad”, añadió.

Además, el exmanager del ‘Divo de Juárez’ indicó que el cantante muy pronto “va aparecer” y “pedirá perdón a su pueblo”.