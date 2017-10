Julián Casablancas en Lima

El cantante y líder de The Strokes, Julián Casablancas, llegará a nuestro país para anticipar nuevo material de su proyecto paralelo The Voidz, una banda de estilo punk que formó a través de diferentes conexiones musicales y amigos entre Nueva York y Los Ángeles. Con este grupo se presentará el 16 de octubre en el C. C. Barranco Arena.

‘The Voidz’ se unieron por su amor a la música agresiva y de vanguardia, integrando el poder de las armonías modernas para que suene pegadizo y poderoso. En el show, el cantante estará acompañado del sexteto que integran la banda: el bajista Jacob Bercovici, el baterista Alex Carapetism, el tecladista Jeff Kite y los guitarristas Amir Yaghmai y Jeramy Gritter.