Juliana Oxenford asada con ‘acosador’

La periodista Juliana Oxenford se mostró indignada tras enterarse que su denuncia por acoso contra Winston Ezequiel Manrique Canales no precedió por supuestas irregularidades en el Ministerio Público.

“La única vez que me notificaron fue fuera de fecha y ahora me dicen que no se ha podido corroborar la afectación psicológica hacia mi persona por no pasar por una pericia. Conclusión: la Fiscalía acaba de notificarme que: “No hay denuncia penal para mi acosador”, citó Oxenford en Twitter, adjuntando los documentos de su caso.

La publicación de Juliana causó revuelo en redes sociales y sus seguidores le preguntaron por qué no pide un reprogramación para la pericia psicológica, debido a que se le notificó después de tiempo. “¿Para qué? Si aquí en la resolución además dicen que él es inimputable. Es más, me notifican hoy, con fecha 10 de setiembre”, responde Oxenford.

ACOSADOR LA DENUNCIÓ

Pero eso no es todo, Juliana también cuenta que su ‘acosador’ la denunció por secuestro y que ni estaba enterada. “Como si fuera poco, jamás el Ministerio Público me informó que –al igual que Marycarmen Sjoo– yo también fui denunciada por supuestamente secuestrar a mi acosador. ¿Y la notificación?”, cita en la mencionada red social.

Como se recuerda, Juliana denunció en el 2017 que un sujeto llamando Winston Ezequiel la venía acosando desde hace varios meses, se hacía pasar como su pareja y no la dejaba tranquila ni cuando se encontraba en su propia casa. Cabe indicar que este personaje se hizo conocido porque también fue denunciado por perturbar a Jessica Tapia y Patricia del Río.