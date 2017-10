Juliana Oxenford llama ‘caraduras’ a Richard Acuña y Brunella Horna

“Saben cuántos proyectos de ley ha presentado Richard Acuña: diez, y saben cuántos han sido aprobados: solo uno… Pero a él no le importa, qué vergüenza soy congresista y encima mi papá va a postular otra vez, mejor me quedo trabajando en un proyecto inteligente que ayude a la región La Libertad, pero no, se va de viaje. Y no a la provincia donde debería estar porque es semana de representación, se va a Europa y su novia feliz colgando videítos”, aseveró Juliana Oxenford.

“Que sean felices, que tengan hijos, a mí me encanta la gente enamorada pero no sean caraduras pues. Richard Acuña es un funcionario público y ha sido escogido por la gente que confió en lo que prometió en la campaña electoral. Usted se debe a la gente de La Libertad y tenga un poco de sangre en la cara. Si va a hacer este roche de no ir a su tierra en semana de representación, no pongan fotitos y videos sacando pica”, apuntó la periodista de Latina.

“Esas fotos por Venecia y saludando al Papa tomadas por su novia están de más cuando la mayoría de peruanos no pueden hacer eso y la mayoría de congresistas tampoco porque no creo que haya más sinvergüenzas que se atrevan a este tipo de situaciones, burlándose de sus colegas: ‘ellos que se vayan a visitar su tierra y yo me voy a Europa’. Y más triste que no haya querido responder, pero después de esas imágenes ya lo que diga me vale madre”.