Julie Freundt sopla velitas

La exprimentada Julie Freundt refirió que le ha sido difícil mantenerse en la música y ganarse un nombre en el espectáculo. “No es fácil llegar a tener un nombre en el arte de la música, pero lo más difícil es no cansarse, no aburrirse. No todo son éxitos, pero lo importante es no desmayar en el intento y creer en lo que uno hace”, dijo la cantautora.

En entrevista con diario Karibeña, la también Directora de la Escuela Moderna de Canto y Artes Escénicas ACORDES, señala que cumplir 30 años en el escenario es una lucha constante y que se puede lograr lejos de los escándalos. La celebración de su carrera artística se realizará este 19 de octubre en el Gran Teatro Nacional, lugar donde recordará sus inicios y hará un repaso de su carrera.