Julieta Rodríguez se burla de peruanos

Luego que se diera a conocer el archivamiento de la denuncia presentada en contra de Julieta Rodríguez por el delito de discriminación a los peruanos, la argentina no dudó en seguir burlándose de los peruanos a través de su cuenta de Instagram con un mensaje sarcástico.

“Ahora yo quiero vivir la vida. Al fin y al cabo esta vida es mía. Salí con el corazón partido y no quiero nada ahora, solo quiero los mejores tragos y la ropa traída de Dubai. Gracias por el apoyo. A los que me quieren los quiero y a los que no, los respeto”, cita su mensaje.

Recordemos que la rubia fue expulsada del país por presuntamente falsear información en los documentos suministrados para adquirir su calidad migratoria.