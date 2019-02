Jura que no organizó fiesta donde drogaron a Poly Ávila y amenaza a Magaly

El guerrero Nicola Porcella rompió su silencio y pidió que no lo vinculen con la denuncia que interpuso Paula ‘Poly’ Ávila, quien aseguró haber sido drogada durante una fiesta donde asistieron chicos reality en Asia.

“El 25 de enero fui invitado a la casa de un amigo donde hubo una fiesta. Yo le dije a Poly para ir porque es mi amiga, pero hay dos puntos que quiero aclarar. Yo no llevé a Poly a la fiesta, no organicé la fiesta y no era en mi casa”, dijo Porcella.

Porcella también hizo hincapié que está de acuerdo con el proceso de investigación que requiere la denuncia, pero siempre velará por sus derechos.

“Considero que es fundamental una investigación a fondo para saber quiénes son los responsable de estos hecho. Yo siempre apoyaré la verdad, pero también seré firme en defender mis derecho”, indicó.

CLAVARÁ A MAGALY

De otro lado, Porcela indicó que tomará acciones legales contra el programa que “comenzó con la difusión”, en alusión al espacio que conduce Magaly Medina, quien el último viernes mostró la carta notarial que le había enviado el chico de reality.

“Solo lo hizo para generar rating a través del escándalo, sin investigar la realidad de los hechos. No les preocupa la verdad, ni Poly ni la seguridad de los presentes”, sostuvo.

NO LE TIENE MIEDO

Cabe indicar que Medina en la última emisión de su programa dejó en claro que no se amilanará antes la carta notarial de Porcella porque ella en ninguno de sus programas dijo que la “reunión se hizo en su casa”.