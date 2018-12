Justicia para Marisol: La entierran hoy en Cajamarca

El sub oficial del Ejército Luis Estebes Rodríguez, principal sospechoso del asesinato de su ex pareja, la estudiante de Enfermería Marisol Estela Alva (25), a quién enterró en un cilindro lleno de cemento en Villa el Salvador, podría salvarse de la cadena perpetua y solo recibiría una pena de 35 años de prisión.

Pide que se entregue

Así, alertó el penalista Mario Amoretti, pues refirió “Quemarla con ácido, colocarla en un cilindro, cubrirla con cemento e intentar enterrarla en una fosa no se consideran agravantes porque todo esto fue hecho cuando la víctima ya no estaba viva. Señaló que en su opinión no le correspondería la pena de cadena perpetua y sería procesado por el delito de feminicidio agravado.

Intensifican su búsqueda

Mientras tanto el general PNP Gastón Rodríguez, jefe de la Región Policial de Lima, informó que el sospechoso, habría fugado a la sierra del país y se intensifica su búsqueda. “Tenemos algunos indicios” dijo. En tanto Luis Estebes Moscol, padre del sujeto, le pidió que se entregue a la Justicia. “¿Por qué no se entrega? De repente le ha pasado algo. No sé nada de él”, dijo Estebes.

Emotivo mensaje

Su hermana Rosmery, escribió un emotivo mensaje en facebok. “Este vació que dejas en nuestros corazones nunca será llenado, eres una víctima más de feminicidio mi reina, mi princesa como me decías. Esto no se va a quedar así pagarán todos inhumanos, a ninguno hiciste daño y que te quiten tu adolescencia, juventud y la vida es inhumano. #BastaYa!!! Hay una justicia divina y la del hombre mi reina”, agrega el post.

El dato

En medio de emotivas muestras de dolor su féretro fue velado en la localidad de Bambamarca a tres horas de Cajamarca. Todos pedían justicia para Marisol y pronta captura del asesino. Sus restos serán sepultados hoy en cementerio de la localidad.