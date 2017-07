Karen acepta a Lucas

“Que suceda lo que tenga que suceder”, así Karen Dejo puso en evidencia la posibilidad de que Lucas Piró pueda conquistarla.

La morocha expresó su deseo de cono­cerlo más ya que lo considera “una persona amigable” y que el aceptar la cena no significa que se esté man­dando. “Soy soltera, qué gano, qué pierdo…. si no me daré solo el gusto de conocer si es una buena persona o no”, afirmó Karen, tras resaltar que se sintió sorprendida de que su bailarín y expareja Oreykel Hidalgo hiciera público sus celos.