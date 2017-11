Karen Dejo chotea a Belén Estévez de esta manera

Karen Dejo restó importancia que Belén Estévez haya comentado que los besos que le daba a su ex Waldir Felipe “eran más elegantes” luego del apasionado ósculo que le dio al bailarín en la pista de ‘Reyes del Show’. “Ante todo, soy actriz gracias a Dios, me he desarrollado como conductora de televisión y gracias a ‘El Gran Show’ como bailarina. Cualquier cosa que lo hable con Armando Tafur (productor de ‘RS’), no conmigo. ¿Si creo que Belén está celosa? No sé”, sostuvo la morocha, que llegó acompañada de su pareja Lucar Piro a la Academia del reality de baile.

De otro lado, Karen agradeció a la cantante española Vicky Corbacho por compartir a través de sus redes sociales un video de su baile con Waldir Felipe. “El video se está viralizando, me parece genial y se lo tengo que agradecer”, remarcó.