Karen Dejo se corre de matrimonio y disfruta su relación con Lucas Piró

La modelo Karen Dejo comentó que su relación con Lucas Piro es estable, pero por el momento prefiere no pensar en matrimonio, ya que es una decisión que no se puede tomar a la ligera.

“Hemos conversado (del matrimonio), a diferencia de otras relaciones que he tenido después del papá de mi hija, no he querido saber nada de los hombres y de una relación estable. Cada vez que he tenido una relación por ahí, ha sido al aire sin ningún tipo de responsabilidad, con Lucas es diferente es algo serio, estable y con proyección al futuro”, indicó.

Pero tienen fecha…

No, no puedo pensar de forma tan ligera en hijos o algo, porque yo ya tengo una hija y estamos disfrutando nuestra relación.