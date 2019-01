Karen Dejo denuncia extorsión mientras disfrutaba de vacaciones

La morocha Karen Dejo vivió momentos de angustia mientras disfrutaba de sus vacaciones en las paradisiacas playas de Cancún. La guerrera denunció públicamente a un sujeto que intentó extorsionarla luego de haber hackeado su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 529 mil seguidores. “Me pasó algo bastante fuerte, me hackearon mi Instagram, la persona que me hackeó se comunicó conmigo, me quiso extorsionar pidiéndome 250 dólares para poder depositar a una cuenta, esta persona cambió toda mi información, cambió mi foto, gracias a mi club de fans que me avisó”, dijo la actriz y animadora a través de una transmisión en vivo . Luego de tres horas de volver a tener el control de su cuenta, Karen contó todo el perjuicio que ocasionó el hacker. “Tengan mucho cuidado, he tenido que comunicarme de un momento a otro con Perú, pero ya recuperé mi cuenta, estuve tres horas tratando de seguir a esta persona tengo las conversaciones grabadas, me ha desaparecido todas mis historias, todas mis transmisiones, mis historias destacadas, pero poquito a poquito volveré a recuperar todo, más adelante voy a etiquetar el perfil de la persona para que puedan reconocerlo”, acotó la bailarina.