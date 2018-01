Karen Dejo desea conducir programa con Karla Tarazona y Janet Barboza

Karen Dejo señaló que el trío que formó en la conducción de ‘Amor, amor, amor’ con Karla Tarazona y Janet Barboza resultó muy bien por lo que no descarta conducir un programa más adelante con ellas. La morocha señaló que se sintió cómoda por la química que lograron.

“A Janet la conozco varios años, somos amigas y eso sirvió para llevarnos bien frente a pantallas. Con Karla es la primera vez que compartíamos un programa pero ella tiene mucha soltura, sabe cómo se manejan las cosas y además sabe mucho de la farándula por eso fue rico hablar de Chollywood con ella en ‘Amor, amor, amor’”, dijo la exbailarina, actriz y conductora.

Sostuvo que en su caso no tiene reparos en conducir un programa de farándula si se lo proponen, además lamentó las críticas que ha recibido el exchico reality Gino Pesaressi al frente de la co-animación de ‘Amor de verano’ con Tilsa Lozano.

“Para algunos es difícil hablar del espectáculo cuando tienes amigos, tienes miedo que la gente se pique o lo tome a mal. En mi caso no porque la verdad yo doy mi opinión de un hecho, a mí nunca me han reclamado nada por mis opiniones porque creo que lo hago con respeto y si no quieres que hablen de ti uno debe de cuidar su imagen”, remarcó Dejo.

Sobre los comentarios de su expareja ‘Coto’ Hernándes, quien señaló que ya está en edad de formalizar con su pareja Lucas Piro dijo: “que siga hablando, la verdad no me interesa responderle nada a él”.(K.Cabrera)