Karen Dejo le responde a Rosángela Espinoza por el fuerte calificativo “Víbora”

La morocha Karen Dejo no aguantó que Rosángela Espinoza la tilde de “víbora” y la compare junto a sus compañeras de ‘Esto es Guerra’, Micheille Soifer y Alejandra Baigorria, como ‘las hermanastras malvadas’ de la película ‘Cenicienta’ con una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram, y a través de sus redes sociales aseguró que no permitirá “insultos” durante su estadía en el reality de competencia.

Como se sabe, en los últimos días la popular ‘Chica selfie’ se ha visto enfrentada con Alejandra Baigorria, Micheille Soifer y la mencionada actriz, quienes no la aceptaron en el equipo de los ‘Retadores’.



“Tiene una habilidad para victimizarse única. Esto me parece una persona con falta de seguridad, inmadura que no tiene otra cosa que hacer. Vive en un mundo de fantasía. Desde que entré a ‘Esto es guerra’ se hizo la víctima, tiene una habilidad para victimizarse única. Tira la piedra y esconde la mano”, sostuvo Karen Dejo para las cámaras de América Espectáculos.

Por su parte, Alejandra Baigorria también se pronunció y aseguró que no caerá en las provocaciones de ‘Rous’ porque no está “para esas cosas”. “Yo sé que uno quiere resaltar por algo. Justo agarrar a tres que tiene más peso en el programa que ella. Se hace la víctima y es la primera en meter el cuchillo”, agregó la ‘Rubia de Gamarra’.

Y fiel a su estilo, Micheille Soifer tomó con humor las indirectas de Rosángela, asegurando que “se cree la Cenicienta porque no ha tenido infancia”. “Primero, no te queda el rubio, segundo, ese cuerpo no es tuyo. Ella se defiende con la lengua. La única que se pelea es ella”, indicó.