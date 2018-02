La popular actriz, bailarina y animadora Karen Dejo se pronunció sobre el enfrentamiento de Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu en televisión por la manutención de su hija. Para la morocha, la exchica reality no gana nada exponiendo sus problemas pues eso se soluciona en el Poder Judicial y le parece sorprendente que se haya embarazado tan pronto de su nueva pareja, pues solo llevan 4 meses de relación.

¿Qué piensas del lío entre Andrea y Sebastián?

Me apena porque he conducido con Andrea en ‘Hola a todos’ y supe de cerca su problema. Como mujer me siento identificada porque pasé algunas cosas con el papá de mi hija, yo si me mordí la lengua. Lo mejor es callar y que cada uno haga su vida, porque sentarte hablar no sirve de nada, lo que llores y critiques no va a ser que a tu hijo lo quieran más, no va a hacer que la pensión sea constante, anda al Poder Judicial con un buen abogado de familia para que resuelva tu caso.

Felizmente supiste manejar la situación con tu ex…

A mí me costó, no me pongo de ejemplo para nada porque a mí me tocó llorar, me he frustrado y ha dolido. Mi hija tiene 6 años y hay cosas que me siguen doliendo, pero soy consciente que tengo que ser más madre antes que mujer y mientras a mi hija la vea sonreír, me las como todas y hoy estoy bien con el padre de mi hija pero de lejos (risas).

¿Qué consejo le darías a Andrea?

Lo mejor que le podría decir es que viva su felicidad, tiene derecho a rehacer su vida. Me he enterado que está embarazada, me sorprende porque mi pensamiento es que si he tenido un problema anterior con el padre de mi hija, porque la relación no maduró, que no pasa (la manutención), le tengo que hacer juicio y estamos en constantes discusiones no me atrevería a tener un segundo hijo con otro hombre en tan poco tiempo.

Ellos tienen 4 meses de relación…

El día que tenga un próximo hijo me van a ver bien casada, porque una mujer decide a quién darle un hijo, porque ya somos mujeres adultas, eso que se me pasó no existe, si eres madre por segunda vez es porque tú quieres tener un hijo. Espero que no sufra doblemente porque es una chica joven y es difícil llevar la crianza de un hijo sola.

Ella es una chica joven…

Si ya viene un bebé en camino y tiene una mala experiencia, entonces tiene cosas que corregir, a cocachos uno aprende, la vida te enseña cuando te caes y te das de portazos en la cara.

LUCAS: “KAREN SABE LA CLAVE DE MI CELULAR”

La ex bailarina estuvo junto a su novio, Lucas Piro en los ‘Exitosos del humor’ de radio Exitosa y dejaron en claro que trabajar juntos no ha afectado su relación, pues siguen enamoradísimos.

“Nos va bien en el tema laboral, nos separamos las tareas, Karen se encarga de lo operativo de nuestra empresa y yo de la plana docente. Nosotros nos tenemos bastante confianza, hasta sabe la clave de mi celular”, contó Lucas.

Pese a tener una bonita relación, Karen indicó que es muy pronto pensar en matrimonio. “Yo deseo casarme pero todavía no. Tengo más experiencia que Lucas y nos falta construir muchas cosas. El casarte no es solo pensar en me voy a casar sino hay muchas cosas que se comprometen, hay que tomarlo con tranquilidad”, dijo.

DATOS:

Karen opinó de la pelea de sus excompañeras Dorita Orbegoso y Génesis Tapia en ‘Combate’. “Entre la personalidad de Dorita y Génesis no va a pasar más de dos meses para que haya un escándalo fuerte”.

Dato 2:

Sobre las cirugías señaló que por ahora no piensa aumentarse ni quitarse nada. “En lo personal prefiero estar más delgadita, ya no voluptuosa. Nada de retoques, ahora estoy comiendo sano y haciendo deportes, utilizaré cirujano cuando lo tenga que hacer”.