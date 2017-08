Karen Dejo: “No somos amigos”

La bailarina Karen Dejo mostró su incomodidad ante la actitud de Christian Domínguez de saludarla, prácticamente, por compromiso y no saber diferenciar lo que es la amistad de lo profesional. Esto a raíz de los comentarios que la morocha realizó como pane­lista de espectáculos. “Soy imparcial, no porque sea un amigo tengo que pasarle la franela. Yo justifico lo que hablo ante las evidencias y lo que veo detrás de cámaras. Mi pensamiento no va a cambiar como el de muchas amas de casa. Es por eso que anuló nuestra amistad y me mandó un par de mensajes”, explicó Karen que pese a cono­cerse desde mucho tiempo atrás hoy por hoy “no somos amigos”; sin embargo, respeta su posición.