Karen Dejo revela el motivo principal del fin de la relación entre Alondra y Paolo

Tras conocer los últimos acontecimientos en la vida sentimental de su querida amiga Alondra García Miró, quien por fin decidió confirmar la relación que inició hace poco con Christian Meier, la guapa Karen Dejo le deseó “lo mejor” a la modelo junto al galán de telenovelas y espera que esta vez “pueda ser feliz”, pues la morocha no guarda un buen concepto de Paolo Guerrero, a quien califica de creerse “un macho alfa” y hasta el responsable del fin de la relación que mantuvo con la ojiverde.

-¿Te parece que Alondra y Christian hacen bonita pareja?

Si, ¿por qué no? Yo no veo nada malo en él.

-Además ambos son guapísimos…

Una relación no se basa en que ambos sean guapos, sino en llevarse bien; si no es así, la relación no dura.

-Al parecer sí se llevan bien porque siempre los captan riéndose…

Bueno sí, pero esto recién empieza.

-En una relación de pareja siempre hay sus problemitas y si hay problemitas se trata de solucionar, pero eso no pasó con Paolo…

No.

-Doña Peta ha salido a aclarar que la persona que terminó la relación fue Paolo…

Eso no lo sabe nadie, eso solo lo saben ellos dos y no es de caballeros decir yo terminé con ella. Si un hombre se siente más hombre diciendo eso, no es normal. Cuando un hombre dice eso, la verdad es que quiere lucir sus galones de macho alfa, y eso me parece una ridiculez.

-Incluso, a pocos días de terminar la relación, Paolo ya estaba en una fiesta con varias chicas de la farándula…

El 25 de diciembre terminaron, justo para Navidad.

-Se dice que fueron por uno mensajitos extraños que encontró Alondra en el celular de Paolo…

Por algo no se volvió a retomar la relación…

-¿Ahí hubo problema de infidelidad?

Mmm…

-¿Le deseas felicidad a Alondra?

Sí, lo mejor para ella.

(Ruby Pimentel)