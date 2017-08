Karen Dejo: “Se lo bueno y lo malo”

La concursan­te del Primer Campeonato Mundial de El gran show, Ka­ren Dejo, se mos­tró apenada por la difícil situación que viene afrontando Evelyn Vela, a quien conoció hace casi 19 años en el desaparecido progra­ma ‘La Movida de los Sábados’ de Janet Barboza. “Me apena mucho su situación, cometió un error, sea cual sea la magnitud, no sé, debe asumir las consecuencias. Es una mujer adulta que sabe lo que es bueno y lo que es malo”, comenta la ‘morocha’, quien se disputará este sábado su pase a la final del mencionado reality de baile.

Karen recuerda a Evelyn Vela como una mujer alegre y “loca”. “Siempre se ha mostrado como una mujer divertida, le gusta divertirse, salir con amigos, como cualquier chica soltera”, sostiene la modelo, asegurando que nunca vio nada ilícito a su alrededor.

“Muchas personas pueden salir a criticarla, pero no saben cómo realmente son las cosas, solamente Evelyn puede hablar”, menciona Karen al consultarle sobre las duras críticas que ha venido recibiendo la popular ‘Reina del Sur’.

La morocha también dijo no saber nada del famoso “doctor­cito”, quien estaría contactando a diferentes chicos de la farándula para ingresar dinero falso al país de los rascacielos. “No sé, no he escuchado nada y tampoco quiero saber nada, yo vivo mi mundo, mi hija, estoy tranquila”, dijo.

Asimismo, aseguró jamás haber recibido alguna propuesta “ilícita” o estar involucrada en algo parecido. “No, nunca, sé lo que es bueno y malo”, enfatizó.

“LUCAS NO CONOCE A MI HIJA”

Respecto a la estrecha relación que mantiene con el concursante Lucas Piro, aseguró sentirse “tran­quila” y que hasta el momento, su hija, no lo conoce. “Tiene cinco años y prefiero mantenerla al margen”, sostuvo.