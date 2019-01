Karen Dejo se lució cariñosa con joven que no dejaba de besarla

Tras darse a conocer que Karen Dejo le puso fin a su relación con el bailarín Lucas Piro, la modelo Karen Dejo fue vista divirtiéndose de lo lindo junto a un joven en el cumpleaños del ‘Zorro Zupe’. En el video que compartió en Instagram la popular ‘Sabrosura’, se puede ver a su misterioso galán darle besos bastante efusivos mientras ella cantaba y sonreía coquetamente. La actriz y bailarina, fue al onomástico de la conocida figura de televisión con un vestido rojo, que resaltaba su exuberante figura. Asimismo, la chica reality compartió un video donde sale cantándole su cumpleaños a ‘Zorro’. “¡Qué lo muerda!”, se le oye decir a Karen mientras que el promotor de eventos soplaba las velas de su torta. Después de un día de juerga, Dejo se fue a recargar energías a la playa y que casualidad su amigo coquetón también estaba disfrutando de la playa, ya que compartió un video donde se dirigía en su auto a la playa caballeros.

Cabe mencionar, que desde que se supo que Karen y Lucas terminaron, la modelo no ha querido hablar al respecto, pues aseguró que no tiene por qué hablar de su vida privada, mientras que el argentino realizó un enlace en vivo donde le pidió a sus seguidores que no pregunten cosas evidentes, pues muchos querían saber si había terminado con la morocha y cuáles fueron los motivos de la ruptura.