Karen Dejo empezó el 2019 solterita y parece que le va muy bien así. La sensual morocha fue presentada en la nueva temporada de ‘Esto es guerra’ y ayer se estrenó la película ‘Jugo de tamarindo’, en la que tiene un papel importante junto a Julio Andrade. Y sobre su expareja, Lucas Piro, afirmó que no piensa responder nada de él.

-Ducelia ha dicho: “Esa señora ya debe de retirarse de reality…”

No me importa después de estar un año en el reality tomo las cosas con risa, que no quieran perturbarme, se están cruzando con una persona que está muy feliz. Paralelo al programa voy a lanzar mi canal de YouTube y pienso hacer unos shows de baile. Estoy con muchos proyectos.

-Y también la película donde todos esperan verte sumamente sensual…

Estoy nerviosa pero contenta con el resultado, espero que tenga el mismo impacto que logró el video. El protagonista es Julio Andrade, hay escenas sensuales que hace Leslie Stewart.

-Muchos esperan verte a ti en escenas sensuales…

Habrá algo, pero desde que nació mi hija decidí no hacer escenas extremadamente sensuales, lo último fue ‘Bellas y ambiciosas’ y ya no haría algo así. No voy a dejar de ser la bomba sexy porque lo soy por naturaleza, pero hacer escenas fuertes no, en fotos algo sugerentes sí.

-¿Y cómo tomaste que Lucas Piro confirmó la separación?

No voy hablar de ese tema, no quiero hablar. Estoy feliz de todas las cosas que me pueda dar Dios en la vida.

-Y sobre todo con mucho trabajo…

No es nada fácil mantenerse en la televisión, hay muchos artistas sin trabajo y estoy agradecida por las oportunidades que tengo de estar en vitrina. (K. Cabrera)