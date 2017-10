Karen firme en Latina

La conductora de ‘Qué tal sorpresa’, Karen Schwarz, aseguró que continúa firme en Latina hasta el próximo año, pero que aún no sabe si el programa que representa continuará. “La verdad que no sé (si el espacio continúa), eso depende de la productora y el canal. Sé que están contentos con el programa, pero nadie sabe. Lo que sí sé es que continúo en Latina, estoy contenta y súper agradecida”, sostuvo Schwarz.

Asimismo, comentó que no tiene otros proyectos laborales ya que prefiere dedicarle tiempo a su pequeña hija, quien acaba de cumplir 6 meses. “Mi proyecto máximo es mi bebé, el programa y mi esposo. En verdad es un cambio fuerte, pero si lo llevas con una persona que te apoya, como Ezio (su esposo), se puede avanzar. Es matador, trato de dividirme por todos lados, no quiero abocarme a más cosas porque no quiero hacer nada a medias”, agregó.